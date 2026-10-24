Kast sostiene llamada con el primer ministro británico sobre defensa, Malvinas y comercio bilateral

El presidente José Antonio Kast sostuvo este viernes una llamada telefónica con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en la que ambos repasaron la relación bilateral entre ambos países, según informó la oficina de Downing Street.

Según la Oficina del Primer Ministro británico, Kast y Burnham comenzaron la conversación delineando sus ambiciones compartidas para fortalecer el vínculo entre Chile y Reino Unido, incluyendo las áreas de defensa, seguridad, ciencia y comercio.

En materia de defensa, el mandatario coincidió con su contraparte británica en la necesidad de que Chile y el Reino Unido trabajen juntos para modernizar sus capacidades militares.

Reino Unido plantea a Kast la situación de las Islas Malvinas

En la llamada, Burnham planteó a Kast el interés británico en que los habitantes de las Islas Malvinas conserven la capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación.

El punto es una línea habitual en la diplomacia del Reino Unido hacia países de la región. Londres mantiene la soberanía sobre el archipiélago desde 1833, reclamado también por Argentina bajo el nombre de Islas Malvinas, y el Gobierno británico suele remarcar ese derecho de autodeterminación cada vez que el tema surge con mandatarios latinoamericanos, en referencia al referéndum de 2013 en que la población isleña votó mayoritariamente por seguir siendo territorio de ultramar británico.

Kast y Burnham también repasaron los crecientes vínculos culturales, científicos y entre las personas de Chile y el Reino Unido, y el impacto positivo que esto ha tenido en oportunidades de inversión e infraestructura.

En ese sentido, ambos reconocieron que existen oportunidades comerciales aún no aprovechadas entre las dos naciones y coincidieron en la necesidad de estrechar los lazos comerciales.

El comunicado de Downing Street cierra señalando que ambos líderes esperan volver a conversar próximamente.