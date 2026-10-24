Cruce en el oficialismo por rebaja de penas: Cruz-Coke arremete contra Squella y asegura que “así no se necesita oposición”

La polémica por la firma del Ministerio de Justicia en un decreto que rebaja la pena de 56 condenados por delitos sexuales a menores de edad causó un nuevo cruce en el oficialismo, protagonizado por los senadores y presidentes de sus partidos, Arturo Squella (Partido Republicano) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

La fricción entre ambas figuras del oficialismo se originó a raíz de la declaración del exministro de Justicia del expresidente Sebastián Piñera, Hernán Larraín, quien abordó el otorgamiento de beneficios a los 56 presos.

Larraín sostuvo que la ley aprobada en 2022, que excluye a condenados por delitos sexuales a menores de edad de acceder al beneficio de rebaja de penas, cambió el criterio de la Corte Suprema, que empezó a rechazar los recursos presentados por personas cuya rebaja no fue concedida por el Gobierno, contradiciendo de esta forma el argumento que alegó el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La Corte Suprema “inicialmente estimó que los condenados con anterioridad a la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio y lo concedió. Sin embargo, en fallos recientes la Corte ha modificado esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal, criterio que recoge fielmente la historia fidedigna de la ley que impulsamos en resguardo de la indemnidad de la niñez”, indicó.

La declaración del exministro fue respondida de inmediato en X por el senador republicano, quien contestó con ironía: “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, ¿no crees, Hernán?”.

La respuesta de Squella fue replicada a su vez por Cruz-Coke, quien salió en defensa de Larraín y criticó al timonel del Partido Republicano.

“Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá. Así no se necesita oposición“, arremetió.