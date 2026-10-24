Hito en la historia del Ejército de Chile: Ascienden por primera vez a una mujer al grado de general

El Ejército de Chile ascendió por primera vez a una mujer al grado de General de Brigada. El nombramiento se reveló este viernes durante el proceso anual de designación del Alto Mando.

Se trata de la coronel María Soledad Acevedo San Martín, quien integrará el Alto Mando institucional de 2027 y asumirá como directora de Finanzas.

“Este nuevo grado jerárquico, en el que asumirá exigentes responsabilidades, constituye un hito en los 216 años de historia del Ejército, y es un reconocimiento a su trayectoria profesional”, señalaron desde el Ejército.

Acevedo San Martín suma 32 años de servicio y hasta ahora se desempeñaba como jefa de la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército.

“Estoy orgullosa de vestir el uniforme militar y espero estar a la altura de este compromiso profesional, donde además represento a todas las mujeres del Ejército, coronando una trayectoria que iniciaron aquellas mujeres de hace 52 años, en la Escuela Femenina Militar”, señaló Acevedo.

En esta línea, afirmo que “durante mis 32 años de carrera he trabajado con profesionalismo y ahora que asciendo al grado de General de Brigada, reafirmo una vez más mi compromiso con la Institución, que me ha entregado todo para desarrollarme y aportar a la sociedad”.

A lo largo de su carrera, trabajó en la División Logística y en la División de Salud. También fue directora de la Central Odontológica del Ejército y jefa del Departamento de Finanzas de la División de Salud.