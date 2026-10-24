Incendio arrasa el refugio de montaña de Hitler conocido como “Nido del Águila”

Reuters – La policía alemana informó que detuvo a un sospechoso tras declararse un incendio en una histórica casa de huéspedes de montaña conocida como el “Nido del Águila” (Eagle’s Nest), utilizada como refugio por funcionarios nazis, incluido el dictador Adolf Hitler.

Unos 200 bomberos y efectivos de emergencia trabajaban para sofocar las llamas en la zona de Berchtesgaden, en la región meridional de Baviera, después de que el edificio —conocido como Kehlsteinhaus— se incendiara el viernes, según comunicó la policía.

Las autoridades investigan si el sospechoso, detenido en las inmediaciones del lugar, está relacionado con el incendio, indicaron en un comunicado.

Por el momento no se ha informado sobre un posible motivo.

Construido en 1938 como casa de huéspedes para funcionarios nazis y sus invitados, el edificio —situado en un espectacular entorno alpino— se encuentra separado de la residencia de verano de Hitler, conocida como el Berghof, que estaba situada cerca de allí.

Actualmente propiedad del estado de Baviera, el Kehlsteinhaus fue clasificado tras la guerra como monumento histórico conmemorativo del periodo nazi.