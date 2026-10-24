María José Hoffmann (UDI) arremete contra Squella: “Le está causando un profundo daño al Gobierno y no está a la altura de su rol”

La exdiputada y vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, arremetió contra el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, por sus dichos contra el exministro de Justicia Hernán Larraín sobre la rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Las palabras de Hoffmann hacia Squella surgen tras el áspero debate entre el republicano y el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, a raíz de los cuestionamientos hacia Hernán Larraín.

Previamente, Squella había criticado la declaración del exministro sobre las rebajas carcelarias otorgadas por el Gobierno a condenados por abusos a menores, una decisión que finalmente fue revertida.

“Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees, Hernán?”, contestó con ironía Squella.

Cruz-Coke enseguida respaldó al exministro y criticó las declaraciones del timonel del Partido Republicano: “Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá. Así no se necesita oposición”.

Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá.. Así no se necesita oposición — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) October 24, 2026

Por su parte, Squella replicó: “Así es, Luciano, por lo mismo me veo en la obligación de denunciar a quienes abonan al engaño de la izquierda que intenta hacer ver a una buena persona como promotora de beneficios a los peores criminales que pueda haber”.

“Que venga de una persona que más encima tiene el historial que tiene en la materia, no se puede dejar pasar“, añadió.

“No está a la altura de su rol”

A través de redes sociales, la exparlamentaria replicó a Squella y aseguró que su figura le está “causando un profundo daño al Gobierno” del presidente José Antonio Kast.

“Ya es casi un patrón de conducta. Su tweet arrebatado es injurioso e irresponsable. Sus palabras solo reflejan una profunda e insana desconfianza hacia sus socios leales“, criticó.

Estas definiciones también fueron compartidas por el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien calificó de “injuriosas” las palabras de Squella contra Larraín y llamó a actuar con responsabilidad en el oficialismo.

Así las cosas, Hoffmann sostuvo que el senador “no está a la altura de su rol”, en alusión a su función como timonel del partido del mandatario.