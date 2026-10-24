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María José Hoffmann (UDI) arremete contra Squella: “Le está causando un profundo daño al Gobierno y no está a la altura de su rol”

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La exdiputada y vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, arremetió contra el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, por sus dichos contra el exministro de Justicia Hernán Larraín sobre la rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Las palabras de Hoffmann hacia Squella surgen tras el áspero debate entre el republicano y el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, a raíz de los cuestionamientos hacia Hernán Larraín.

Previamente, Squella había criticado la declaración del exministro sobre las rebajas carcelarias otorgadas por el Gobierno a condenados por abusos a menores, una decisión que finalmente fue revertida.

Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees, Hernán?”, contestó con ironía Squella.

Cruz-Coke enseguida respaldó al exministro y criticó las declaraciones del timonel del Partido Republicano: “Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá. Así no se necesita oposición”.

Por su parte, Squella replicó: “Así es, Luciano, por lo mismo me veo en la obligación de denunciar a quienes abonan al engaño de la izquierda que intenta hacer ver a una buena persona como promotora de beneficios a los peores criminales que pueda haber”.

“Que venga de una persona que más encima tiene el historial que tiene en la materia, no se puede dejar pasar“, añadió.

“No está a la altura de su rol”

A través de redes sociales, la exparlamentaria replicó a Squella y aseguró que su figura le está “causando un profundo daño al Gobierno” del presidente José Antonio Kast.

“Ya es casi un patrón de conducta. Su tweet arrebatado es injurioso e irresponsable. Sus palabras solo reflejan una profunda e insana desconfianza hacia sus socios leales“, criticó.

Estas definiciones también fueron compartidas por el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien calificó de “injuriosas” las palabras de Squella contra Larraín y llamó a actuar con responsabilidad en el oficialismo.

Así las cosas, Hoffmann sostuvo que el senador “no está a la altura de su rol”, en alusión a su función como timonel del partido del mandatario.

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