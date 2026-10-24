“Mis esperanzas están con él”: Exministra Tohá dedica mensaje a Lula antes de las elecciones en Brasil

La exministra del Interior Carolina Tohá manifestó su apoyo al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien este domingo enfrentará al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial.

“En este mundo lleno de gobernantes altisonantes, dueños de la verdad, buenos para insultar, odiar y despreciar, Lula representa algo muy distinto, cargado de humanidad y sensatez. Por eso, mis esperanzas están con él”, escribió Tohá en un mensaje publicado en redes sociales.

Lula busca un nuevo mandato en una elección estrecha. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos y Lula, el 45%.

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El expresidente Gabriel Boric también publicó un mensaje de apoyo. “Lula ha cambiado para mejor la existencia de mucha gente, y nunca está satisfecho porque sabe que se puede más. Que en un mundo más rico que nunca no podemos quedarnos tranquilos mientras siga habiendo pobres. También es claro en que hay que generar riqueza, y no olvida nunca, como obrero que es, que esa riqueza debe ser justamente distribuida y trabaja duro para ello”, escribió.

Boric también destacó la postura de Lula frente a la crisis climática y cerró expresando su esperanza de que gane los comicios. “Lula ha sido un guardián también del planeta, en especial de su pulmón más importante que es el Amazonas. Frente a la deforestación ha dicho basta, pero también ante la crisis climática se ha plantado frente a los países ricos a exigirles que son ellos los que más responsabilidad tienen”, dijo, agregando que “mañana son las elecciones y espero de todo corazón que Lula gane. Porque al final del día, Lula es humanidad”.