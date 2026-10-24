Declaran alerta temprana preventiva para la Región de O´Higgins por pronóstico de tormentas eléctricas

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la región de O’Higgins debido a un evento meteorológico.

El organismo tomó la medida debido al pronóstico de probables tormentas eléctricas anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, se prevén “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera” de la región durante esta jornada.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de O´Higgins, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva Regional por tormentas eléctricas, vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten“, añadieron.

Esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.