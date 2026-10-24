Inauguran la primera Escuela Canina Municipal de la RM en Estación Central: Cómo, cuándo y dónde inscribir gratis a tu perro

Este sábado, la Municipalidad de Estación Central marcó un hito al inaugurar la primera Escuela Canina Municipal de la Región Metropolitana.

La iniciativa gratuita ofrece tres programas de adiestramiento diferenciados, con cursos teóricos y prácticos enfocados en cachorros, perros adultos y razas consideradas potencialmente peligrosas, según consignó La Tercera.

Según detalló el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, el objetivo del recinto es solucionar conflictos vecinales comunes, como los ladridos constantes, educando a los dueños sobre el comportamiento animal.

La escuela operará en la Peluquería Canina Municipal, con atención de lunes a jueves de 15:00 a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 15:00 horas. Se impartirá una clase por semana y los cursos tendrán una duración de cuatro semanas.

Las clases comenzarán el viernes 16 de noviembre y las inscripciones estarán abiertas desde el 9 de noviembre. Para realizar el registro, las personas interesadas deben asistir a la Peluquería Canina Municipal, ubicada en la calle Las Catalpas Poniente 198.

El proyecto no se limitará a las dependencias del municipio, sino que también llevará talleres sobre tenencia responsable, convivencia y prevención de mordeduras a parques, plazas, juntas de vecinos y colegios de la comuna.