La Reina lanza plan de evacuación ante aluviones con rutas, señalética y alertas por SMS

La Municipalidad de La Reina presentó un plan comunal de evacuación ante aluviones, enfocado en los sectores que fueron afectados por el aluvión de 1993 y que siguen expuestos a un evento de este tipo por la Quebrada de Ramón.

La iniciativa fue impulsada por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias del municipio y fue presentada este sábado por el alcalde José Manuel Palacios, en medio de los sistemas frontales que han afectado a la zona central del país.

El plan incluye dos planos de evacuación desde los sectores con mayor riesgo, que identifican como zonas seguras las avenidas Francisco Bilbao y Fernando Castillo Velasco. Además, el municipio instaló siete señaléticas en puntos cercanos a la quebrada y a las rutas de escape, para informar a los vecinos sobre cómo evacuar ante una emergencia.

“En La Reina estamos avanzando en un plan de evacuación ante el riesgo de aluviones, especialmente en la Quebrada de Ramón, una amenaza que conocemos desde la tragedia de 1993 y que exige que estemos preparados”, afirmó Palacios.

Municipio estima una capacidad de respuesta cercana a 30 minutos

El jefe comunal explicó que el municipio monitorea los flujos de agua con apoyo tecnológico para anticipar posibles crecidas, y que “hoy estimamos una capacidad de respuesta cercana a 30 minutos y buscamos ampliarla a medida que mejore el sistema”.

La medida se complementa con un sistema de mensajería SMS, que comenzó a operar en el último sistema frontal y que envía información preventiva y de evacuación a los celulares de los vecinos, según la magnitud de la emergencia.

El municipio también elaboró un video con inteligencia artificial que muestra cómo sería un aluvión en la comuna y qué acciones realizaría la municipalidad para enfrentarlo.

Alcalde advierte que se requieren obras de mitigación

Sin embargo, el alcalde advirtió que estas medidas no reemplazan las obras de mitigación. “La protección definitiva requiere obras de ingeniería: las piscinas decantadoras proyectadas en la parte alta del Parque Padre Hurtado, cuya ingeniería está desarrollada y cuyos recursos están considerados por el Ministerio de Obras Públicas”, sostuvo.

Según Palacios, cerca de un 20% de los vecinos de la comuna podría estar expuesto a un aluvión.

Finalmente, el edil pidió al Gobierno que los municipios con riesgo de aluvión se integren al Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que administra el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y que envía alertas a los celulares de la población.