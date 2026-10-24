Subsidio DS1 2026: ¿Cuándo se puede postular y cuáles son los requisitos?

El nuevo Tramo 4 del Subsidio DS1 abrirá su primer llamado en noviembre y permitirá postular para comprar viviendas nuevas o usadas de hasta 4.500 UF, según la región.

Para participar, las personas deberán acreditar un ahorro mínimo de 200 UF, depositado a más tardar el 30 de octubre.

El proceso tendrá 2.500 cupos para familias que buscan adquirir una vivienda. El Minvu también considera otros 2.500 para quienes ya tienen un subsidio habitacional y quieran cambiarse a este nuevo tramo.

¿Cuándo se puede postular al Subsidio DS1 Tramo 4?

Presencial: del 17 al 27 de noviembre, entre las 8:30 y las 16:00 horas. Se deberá reservar hora desde el 3 de noviembre.

del 17 al 27 de noviembre, entre las 8:30 y las 16:00 horas. Se deberá reservar hora desde el 3 de noviembre. En línea: del 18 al 27 de noviembre, hasta las 16:00 horas.

Requisitos para postular

Además del ahorro mínimo de 200 UF, las personas interesadas deben cumplir con estas condiciones:

Tener al menos 18 años.

Contar con inscripción en el Registro Social de Hogares.

Tener cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben contar con residencia definitiva.

Tener capacidad para acceder a un crédito hipotecario.

Quienes ya tengan un subsidio para comprar una vivienda podrán solicitar el cambio al Tramo 4. Para hacerlo, deberán demostrar que cumplen con el ahorro exigido y presentar un documento de compraventa con el precio de la propiedad y su forma de financiamiento.