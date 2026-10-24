“Lo que hicieron ha sido una torpeza inexcusable”: Sichel fustiga al Gobierno por rebaja de penas a condenados por abuso sexual

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, criticó con dureza al Gobierno por las rebajas de condena que otorgó a 56 personas condenadas por abuso sexual y violación de menores.

“No sé si una mezcla de falta de experiencia, no creo que haya mala fe, pero lo que hicieron ha sido una torpeza inexcusable”, afirmó.

Sichel sostuvo que el Ejecutivo hizo una interpretación errónea de la norma y, según planteó, desde la reforma de 2022 el Gobierno podía no haber otorgado estos beneficios y, si alguien no estaba de acuerdo, podía haberlo llevado a tribunales.

“No tenía por qué haber hecho esto”, insistió el exministro de Desarrollo Social, quien añadió que lo decía “así de directo porque estamos en un minuto en que la seguridad es la prioridad principal de las personas”.

En esa línea, sostuvo que dar señales equivocadas en un momento en que la ciudadanía exige seguridad es un error. “Prefiero mil veces que el Gobierno reconozca este error, que, insisto, creo que fue por inexperiencia, no de mala fe, que dar malas explicaciones”.

Sichel pide que las autoridades asuman la responsabilidad

El alcalde también cuestionó que se haya responsabilizado a una abogada joven del ministerio. A su juicio, eso no corresponde, porque son las autoridades las que deben asumir sus errores.

“Creo que no es pecado equivocarse, el pecado es no dar la cara y decir nos equivocamos”, señaló.

El jefe comunal también se refirió a los condenados por violaciones a los derechos humanos y dijo que está en contra de todo tipo de indultos para ellos y que condena a todas las dictaduras, “sea la de Fidel Castro, sea la de Pinochet, sea la de Maduro”.

Apunta a Fernando Rabat y no a Kast

Sin embargo, el exministro dijo que la responsabilidad no es del presidente José Antonio Kast, sino del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“En este caso en particular, creo que el que tiene que dar las excusas, y yo fui ministro, es el ministro del ramo y el responsable del decreto”, sostuvo, porque esta facultad está delegada en esa cartera.

Desde su experiencia en el gabinete de Sebastián Piñera, Sichel dijo que si él hubiera cometido un error de ese tamaño, habría tenido que pedir disculpas y, si era necesario, poner su cargo a disposición: “Tratar de llegar al Presidente de la República con esto no solo es absurdo, sino que todos los que hemos estado en esas pegas lo sabemos”.

“Estos decretos los firmamos de una facultad delegada de nosotros y tenemos que hacernos responsables”, añadió.

A su juicio, Rabat debe explicar bien lo ocurrido y, si cometió un error, reconocerlo, mientras que corresponde al Presidente evaluar o no su continuidad.

Para graficar su punto, Sichel comparó el caso con otras carteras. Si el Registro Social de Hogares sale mal, la responsabilidad es del ministro de Desarrollo Social, y si la ley de presupuestos está mal armada, es del ministro de Hacienda. “Decir que todo es culpa del Presidente es bien absurdo”.

Justicia suspendió la tramitación de las rebajas

Las declaraciones se dan luego de que el Ministerio de Justicia anunciara este viernes la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, tras detectar un “vacío legal” que afecta a personas condenadas antes de 2022.

La cartera también anunció proyectos de ley para restringir estos beneficios, mientras la oposición evalúa una acusación constitucional contra Rabat.