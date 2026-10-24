Timonel de la UDI arremete contra administración de Boric por rebaja de penas: “Lo que hizo el gobierno anterior fue sacar las castañas con la mano del gato”

El debate entre el oficialismo y la oposición respecto a la rebaja de penas que otorgó el Gobierno a 56 condenados por delitos sexuales continúa. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, apuntó este sábado contra la administración del expresidente Gabriel Boric y respaldó la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Al ser consultado por la polémica, Ramírez sostuvo que “la primera culpable en esto es la ley, que por alguna razón fue interpretada por los tribunales como una ley que no se podía aplicar a casos anteriores a su promulgación”.

Por ello, argumentó que “para resolver esto lo que hay que hacer es cambiar la ley y dejar expresamente establecido que ninguna persona que haya atentado de esa forma tan reprochable contra menores de edad pueda tener ningún tipo de rebaja de pena. Para eso, la ley lo tiene que decir de manera expresa; esa es la forma de resolver el problema”.

Fue en esa línea que apuntó contra la administración anterior: “Lo que hizo el Gobierno anterior fue sacar las castañas con la mano del gato. Lo que hizo el Gobierno anterior fue tirarle la pelota a la Corte para que la Corte finalmente otorgara estos beneficios, pero el Gobierno no hizo absolutamente nada para que esto dejara de ocurrir“.

Ramírez destacó que la administración actual, “en cambio, enfrenta el problema y lo que va a hacer es presentar un proyecto de ley para que nunca más una persona que haya abusado sexualmente de un menor, de la forma que sea, pueda acceder a algún tipo de rebaja de pena”.

“Porque son delitos que merecen especial reproche y, por lo tanto, ninguna de esas personas merece tener algún tipo de rebaja de pena”, añadió.

Cabe recordar, además, que el Ministerio de Justicia confirmó el viernes pasado que dará pie atrás y suspenderá la tramitación de los decretos que otorgarán los beneficios a los 56 sancionados por delitos sexuales contra menores.