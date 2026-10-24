Aviso por tormentas eléctricas de Valparaíso al Ñuble: Revisa cuándo ocurrirá el fenómeno y en qué zonas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sabado un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la zona centro y centro-sur del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “vaguada en altura”, habiendo además probabilidad de granizo, presentándose entre la tarde del lunes 26 de octubre hasta la noche de esa misma jornada.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera)

Región de O’Higgins (Precordillera, Cordillera)

Región del Maule (Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?