Aviso por tormentas eléctricas de Valparaíso al Ñuble: Revisa cuándo ocurrirá el fenómeno y en qué zonas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sabado un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la zona centro y centro-sur del país.
El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “vaguada en altura”, habiendo además probabilidad de granizo, presentándose entre la tarde del lunes 26 de octubre hasta la noche de esa misma jornada.
¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?
- Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
- Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera)
- Región de O’Higgins (Precordillera, Cordillera)
- Región del Maule (Valle, Precordillera, Cordillera)
- Región del Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
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