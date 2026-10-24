Flávio Bolsonaro supera a Lula por dos puntos en los dos últimos sondeos electorales

(EFE) – El senador ultraderechista y candidato presidencial Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos, frente al 49 % del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según los dos últimos sondeos antes de la cita en las urnas del domingo.

Las encuestas de este sábado de Quaest y Datafolha, las dos firmas demoscópicas más importantes del país, dejaron a ambos candidatos en empate técnico, ya que el margen de error de ambos estudios es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

No obstante, en comparación con el sondeo de Datafolha divulgado el jueves pasado, que mostró a los dos aspirantes empatados con el 50 %, el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro ha recuperado cierta ventaja numérica en estas últimas 48 horas.

Datafolha muestra estrecha diferencia entre ambos candidatos

Por otro lado, Datafolha indica que si se contabilizan los sufragios blancos y nulos, y la abstención, el senador se queda con el 48 % de las intenciones de voto, frente al 47 % que lograría el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), en busca de su cuarto mandato no consecutivo.

Un 3 % aseguró que votará nulo y otro 2 % aún se declara indeciso.

En el caso de Quaest, Flávio logró el 46 % de los apoyos frente al 45 % de Lula, la misma diferencia de un punto que reflejó el miércoles pasado.

Los resultados de Datafolha son fruto de entrevistas presenciales a 4.050 electores realizadas entre el viernes y este sábado, último día de campaña, mientras que Quaest interrogó a 3.702 personas durante el mismo intervalo de tiempo.

Bolsonaro fue el más votado en la primera vuelta

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio fue el más votado con el 47 % de los sufragios, superando en dos puntos al actual gobernante.

En las nueve elecciones presidenciales celebradas desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), ningún candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda ganó en la segunda.

No obstante, la diferencia en números absolutos fue relativamente corta, de 2,2 millones de votos, de un censo total de 158,7 millones de electores.

Lula cambió su estrategia para la segunda vuelta

Para prolongar su mandato, Lula cambió radicalmente su estrategia de cara a la segunda vuelta.

Apostó por aumentar su presencia en las redes sociales y en las calles, al tiempo que incidió en desgastar la imagen de su adversario, recordando las sospechas de corrupción y sus supuestos nexos con el crimen organizado que pesan sobre el primogénito de Jair Bolsonaro.

Flávio ha querido exhibir un talante más moderado, con un discurso aspiracional adornado con palabras como “futuro, prosperidad” y “cambio”. El aspirante del Partido Liberal (PL) también se ha comprometido a excluir de su plan de ajuste fiscal a las familias más necesitadas.