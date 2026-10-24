Presidente de la UDI da por cerrado cruce en el oficialismo tras disculpas de Arturo Squella

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, dio por cerrado este sábado el cruce en el oficialismo tras las declaraciones del senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, en contra del exministro de Justicia Hernán Larraín.

La fricción tuvo origen luego de que el exsecretario de Estado emitiera un comunicado sobre la reducción de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad, intervención que desató los cuestionamientos del líder republicano hacia Larraín.

“Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees, Hernán?”, emplazó.

Estas palabras desataron la molestia de parlamentarios de la UDI y del senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke. En esa línea, Ramírez tachó los dichos de Squella de “injuriosos” e “inaceptables”, haciendo un llamado a cuidar el tono dentro de la coalición para no perjudicar al gobierno de José Antonio Kast.

Una postura similar compartió la vicepresidenta de la colectividad, María José Hoffmann, quien advirtió que el senador republicano le está “causando un profundo daño al Gobierno” y “no está a la altura de su rol”.

Squella ofreció disculpas

A través de redes sociales, Ramírez señaló que Squella lo llamó para pedirle disculpas personalmente por sus dichos. Asimismo, comentó que el timonel de Republicanos le aseguró que se comunicará con Hernán Larraín para ofrecerle disculpas.

Ramírez valoró el gesto y reiteró que desde el partido están comprometidos “para sacar juntos la tarea que los chilenos nos han encomendado”.