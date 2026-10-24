Francia registra casi 1.000 detenidos en las manifestaciones y se esperan más arrestos

(EFE) – El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, indicó este sábado a última hora de la tarde que las fuerzas del orden habían detenido a cerca de 1.000 personas en las manifestaciones que se celebraron por todo el país y avisó de que ese número iba a aumentar “de forma significativa”.

Núñez, que compareció para hacer un primer balance de la jornada, destacó que las marchas se habían desarrollado “bien” de forma general y argumentó que la diferencia con la situación de caos, destrucciones y pillajes que se había vivido hace una semana tiene que ver con la “anticipación” por parte de las fuerzas del orden, y el reforzamiento del dispositivo de seguridad.

Disturbios en varias ciudades francesas al término de las manifestaciones

Tras haberse desarrollado de forma pacífica casi todas las manifestaciones convocadas este sábado en Francia contra el encarecimiento de la vida y las condiciones estudiantiles, que agruparon a 800.000 personas, según los organizadores y 410.000 según la policía, los disturbios comenzaron a estallar en algunas de ellas, como París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse o Estrasburgo.

También se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Clermont-Ferrand, Nantes, Lille, Grenoble o Niza, mientras que en Orleans, donde se temían disturbios importantes por la coincidencia del Congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen con una concentración antifascista, la calma fue la nota dominante.

Si a media jornada el ministro del Interior, Laurent Nuñez, se felicitaba de la calma en la que se desarrollaban las manifestaciones, aunque apelaba a la prudencia, la tensión comenzó a elevarse cuando estas terminaban.