Metropol solicita su liquidación voluntaria: Gobierno garantiza la continuidad de sus 52 recorridos en el sistema Red

El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) confirmó este sábado que el consorcio Metropol Chile, propietario de las empresas que operan en el sistema Red Movilidad de Santiago, Buses Alfa y Buses Omega, solicitó su proceso de liquidación el pasado viernes.

A través de un comunicado, la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que el viernes 23 de octubre Metropol presentó una solicitud de liquidación voluntaria ante los tribunales.

Según explicó el DTPM, la concesionaria cuenta con 52 recorridos con 741 buses que operan principalmente en las comunas de Huechuraba, Renca, Puente Alto y San Bernardo. Tras la quiebra del grupo, señalaron que un 10,3% de la flota total del sistema Red se vería afectado.

No obstante, aseguraron que los servicios continuarán operando con total normalidad, ya que “se cuenta con capacidad para garantizar la disponibilidad de buses y no afectar los servicios”.

“En estas últimas semanas, a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano, se han implementado los apoyos necesarios para asegurar que los usuarios de los recorridos asignados a Metropol puedan llegar a sus destinos, debido a una serie de situaciones de incumplimiento”, indicaron.

De esta forma, confirmaron que los servicios afectados seguirán operando e invitaron a las personas a mantenerse informadas del hecho a través de los canales oficiales de Red Movilidad.

Además, informaron que “para velar por la disponibilidad y calidad del servicio entregado a los usuarios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está en proceso de designar como administrador provisional a Fernando Saka Herrán, quien tendrá como principal labor dar continuidad operacional a los recorridos que prestan las empresas en cuestión”.