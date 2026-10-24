Presidente de la UDI critica a Squella por dichos sobre exministro Larraín: “Esas declaraciones nos parecen injuriosas e inaceptables”

El presidente y diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, criticó este sábado el emplazamiento del senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, en contra del exministro de Justicia Hernán Larraín, a raíz de la rebaja de penas a personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad.

Ramírez calificó de “injuriosas” e “inaceptables” las palabras de Squella en contra de la exautoridad del Gobierno de Sebastián Piñera, quien abordó la polémica a través de una declaración pública y cuestionó el argumento empleado por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, para defender la entrega de beneficios penitenciarios.

“Esas declaraciones nos parecen injuriosas y por lo mismo nos parecen inaceptables. Hernán Larraín lo que hizo en esa columna fue dar cuenta de lo que se hizo durante el Gobierno del presidente Piñera, que fue el Gobierno que legisló justamente para quitarle estos beneficios a las personas que han cometido delitos contra niños, y demuestra con su actuar como ministro de Justicia que su compromiso con la niñez es a toda prueba“, sostuvo.

En esa línea, criticó que los dichos de Squella contra Larraín son “injustos” y llamó a los partidos del oficialismo a cuidar el tono en el sector para no debilitar al Gobierno del presidente José Antonio Kast.

“Quiero hacer un llamado a la responsabilidad: tenemos muchos desafíos por delante y nosotros tenemos que cuidar las formas entre nosotros, porque de otra manera debilitamos al Gobierno, debilitamos nuestra posición en el Congreso, le damos afrecho a la izquierda y finalmente el que pierde es el país”, advirtió.

Las críticas de Ramírez se dan tras la respuesta de Squella a Larraín en redes sociales: “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees, Hernán?“.

Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, no crees Hernán? — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) October 24, 2026

Lo anterior desató una nueva fricción en el oficialismo, luego de que el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, arremetiera contra el republicano y respaldara al exsecretario de Estado:

“Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá. Así no se necesita oposición“.