Confirman brote de sarna noruega en Chillán: ¿Qué es y qué tan peligrosa es esta afección?

El Hospital Clínico Herminda Martín (HCHM) de Chillán confirmó el pasado viernes la existencia de un brote de sarna noruega en el establecimiento de salud.

A través de un comunicado, el hospital señaló que ya se implementó una serie de medidas en conjunto con la Seremi de Salud de la Región de Ñuble para controlar el brote de sarna noruega.

El doctor y jefe de la Unidad de Epidemiología e Infectología, Gerardo Fernández, detalló que “la situación se originó a partir de la atención de un paciente que ingresó a la Unidad de Emergencia y que posteriormente fue atendido en un servicio clínico”.

En esa línea, informó que a la fecha “se han identificado 13 personas contagiadas que se encuentran recibiendo tratamiento para la patología: ocho por contacto directo durante la atención de salud, dos por contacto intradomiciliario y otras tres por contacto laboral asociado a uno de los contactos intradomiciliarios”.

Ante ello, se adoptaron medidas como el bloqueo de contacto entre funcionarios, estudiantes y personas voluntarias, y la suspensión temporal de las prácticas curriculares de universitarios en los servicios involucrados. También, la Unidad de Salud Integral del Funcionario entregó el tratamiento correspondiente según el nivel de exposición al brote.

¿Qué es la sarna noruega?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la sarna noruega (Sarcoptes scabiei var. hominis) es una forma grave de la enfermedad.

Esto se debe a que, mientras en la sarna común la persona contagiada tiene pocos ácaros en la piel, en la sarna noruega puede llegar a tener entre miles y millones de ácaros, por lo que se produce una “infestación mucho más intensa”.

Por ello, este tipo de brote provoca que la “piel se engrose, se llene de costras y descame ampliamente”. Además, la entidad advierte que la sarna noruega es más contagiosa que la sarna habitual.

Cabe recordar que esta variante se puede transmitir a través de objetos o superficies como ropa, sábanas o toallas, así como por contacto directo de piel con piel con el individuo infestado.

Asimismo, el Minsal explicó que la sarna noruega afecta principalmente a personas inmunodeprimidas, como aquellas con leucemia, desnutrición o VIH, entre otras condiciones.

¿Cuáles son sus síntomas?

El Ministerio de Salud explicó que los principales síntomas son:

Presencia de costras gruesas con descamación que pueden estar muy extendidas por el cuerpo.

Costras en el rostro.

Ausencia de picazón.

En caso de presentar dichos síntomas, es importante asistir a un centro de salud, dado que esta variante presenta una alta tasa de mortalidad a causa de su extensión en la piel y del riesgo de sufrir una infección generalizada o sepsis secundaria.