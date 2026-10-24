Hasta 35 °C en el norte y sur: DMC emite aviso por altas temperaturas en tres regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó que, durante este fin de semana, altas temperaturas de hasta 35 °C afectarán a sectores del norte y del sur del país.

A través de una serie de avisos, la entidad advirtió que las altas temperaturas se registrarán en al menos tres regiones.

Asimismo, explicó que lo anterior se deberá a diversas condiciones sinópticas, como una dorsal en altura, altas presiones y un jet costero.

Revisa el detalle de las altas temperaturas

La DMC explicó que serán tres las regiones afectadas: dos de la zona norte del país y una del sur.

De acuerdo con el aviso, en el norte serán las regiones de Antofagasta y Atacama las que presentarán altas temperaturas de hasta 35 °C.

En el caso de la Región de Atacama, los sectores afectados durante este domingo 25 de octubre serán la cordillera de la costa, valles, la pampa y la precordillera. Las altas temperaturas se presentarán en especial en la precordillera, donde se pronostican máximas de entre 33 y 35 °C.

Por su parte, en la Región de Antofagasta las altas temperaturas se concentrarán en la comuna de Mejillones durante este sábado, jornada en la que las máximas podrían situarse entre los 27 y 29 °C.

Para el sur, la Región de Magallanes será la afectada, con máximas de hasta 21 °C esta jornada en las zonas de Pampa Patagónica Norte, Laguna Blanca, San Gregorio y Primavera.