Las declaraciones de la senadora Ena Von Baer sobre un posible cambio de los símbolos nacionales siguen causando polémica. La parlamentaria manifestó en la franja electoral de la UDI que la Convención Constitucional “en la práctica, por ahora, se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país “.

Esto, a raíz de los dichos en una entrevista de la convencional Elsa Labraña, cuando el organismo estaba recién instalado, donde señaló que a algunos podrían ocurrírsele cambiar la bandera o el himno, pero no ha existido ninguna propuesta de este tipo hasta ahora.

La misma constituyente encaró a la parlamentaria y enfatizó que este punto nunca se ha votado en el organismo.

“Que la señora Ena Von Baer, muy pronto ex senadora, le cuento que la convención no ha propuesto votar cambiar los símbolos patrios, ni yo tampoco lo he propuesto porque tenemos temas más importantes que resolver. Además, el tema de la plurinacionalidad ya está inscrito en el reglamento”, sostuvo.

“Otra cosa es que existan un grupo con desinformación, que busca desprestigiar la convención“, concluyó la constituyente.

Por su parte, la senadora insistió este lunes con este punto, donde ejemplificó con la ceremonia inaugural del organismo. “Tan verdad es que el cambio de nuestra bandera y nuestra canción nacional han sido un tema en la convención, que impidieron que se cantara en su sesión inaugural”, aseguró.

A su vez, hizo un llamado a la convencional a manifestarse en contra públicamente de esta posibilidad. “Y si la convencional Labraña está en contra, que lo diga. Que diga que el día que se vote el cambio de nuestra bandera y de nuestro himno ella va a rechazar. Que lo diga con claridad”, increpó.