Durante la franja electoral la senadora Ena Von Baer, aseguró que la Convención Constitucional “en la práctica, por ahora, se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país“.

Esto provocó que muchos convencionales salieran a desmentir estos dichos, entre ellos uno de Vamos por Chile, Cristián Monckeberg.

Lee también: Ricardo Celis renuncia al PPD: Acusa ser víctima de “asesinato político”

El ex ministro de Estado aseguró que lo señalado es incorrecto, aunque no cree que hayan sido realizado a propósito. “Siempre creo en la buena fe, lo atribuyo a un error. Claramente la convención puede producir diferencias en su discusión y en su contenido, pero algo es distinto es que se informe, en este caso tal vez erradamente, de una situación que no ha ocurrido“, afirmó.

A su vez, admitió que “aquí se han cometido errores, sí, pero no es bueno la desinformación porque alimenta la mala disposición de la ciudanía“.

“Espero que se corrija la propuesta que se hizo porque no es así. Efectivamente aquí estamos trabajando en los contenidos y esperamos que esto termine de buena manera”, agregó.

Lee también: CUT responde sobre recurso de protección en su contra por caso de acoso sexual

También fue enfático en que todos en la convención quieren que este funcione e hizo un llamado al gobierno para que los ayuden a informar lo que realmente ocurre.

“Aquí se han producido situaciones de desinformación intensas, y los que estamos acá queremos que esto funcione y no queremos fracasar. Aprovecho, de pronto, el gobierno, que podría informar o ayudar a informar positivamente lo que está ocurriendo”, señaló.

Por último, sostuvo que él buscará el diálogo para evitar la desinformación en lo que respecta a la Convención Constitucional. “Hay algunos que hablan de constitución tramposa, el antídoto de todo esto es el diálogo, yo prefiero ponerle la vacuna del diálogo a la desinformación y a las fakenews”, concluyó.