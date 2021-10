Un recurso de protección en contra de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), interpuso Nathaly Sepúlveda, del sindicato número 1 de Call Center del Banco BCI, “por cometer omisiones arbitrarias e ilegales que causan perturbación y amenaza”.

Según información de La Tercera, la medida legal, que ya fue declarada admisible por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, hace referencia a la situación de acoso sexual de la cual la mujer habría sido víctima en el contexto de una fiesta de la misma organización en agosto de 2019.

José Manuel Díaz, sería el responsable de los actos que se denuncian, quien tras dos años y luego de que el caso saliera a la luz pública, fue suspendido como vicepresidente de administración, gestión y finanzas de la CUT, en medio de la investigación por parte de la Comisión de Ética de la multisindical.

No obstante, fuentes cercanas a la organización -sostiene el medio mencionado- aseguran que, en la práctica, Díaz seguiría desempeñándose como tesorero. De hecho, José Galaz, ex dirigente CUT que asiste regularmente a las oficinas, indicó a La Tercera que “la suspensión no es tan así, porque él igualmente participa en todas las instancias de la CUT” y añadió que “lo veo normalmente haciendo sus actividades como tesorero; Solo fue una medida para calmar los ánimos, porque muchas organizaciones de mujeres reclamaron por lo que estaba pasando”.

En el recurso al que tuvo acceso el medio Pulso, Sepúlveda se manifiesta contra las dificultades que habría tenido en la búsqueda de canales para denunciar a Díaz al interior de la CUT. “La tesis del encubrimiento a mi agresor y su impunidad se hicieron evidentes cuando me enteré que mi agresor lanzó su candidatura a la reelección de su cargo dentro del órgano ejecutivo de nuestra institución”.

En el documento también se consigna el clima “hostil” que enfrentó a lo largo del tiempo en el que insistió en sus denuncias al interior de la CUT, el cual incluye que miembros del Comité Ejecutivo bajaran el perfil a la situación, señalando, por ejemplo “que bebió demasiado”, o “no fue algo tan grave como una violación”. A juicio de Sepúlveda, “esas excusas son manifestaciones machistas que comprometen la integridad física y psíquica de las mujeres que deseamos participar activamente de la política sindical”.

Hasta ahora, la única respuesta oficial que ha ofrecido la CUT ha sido un comunicado oficial en que han decidido responder exclusivamente a la publicación del recurso por parte de Pulso, sosteniendo que “la situación a la que hace mención la nota es de público conocimiento, como también las medidas institucionales que hemos adoptado”.

Además, aseguraron que “internamente, se lleva adelante un proceso de investigación a cargo de nuestro Comité Ética, el cual emitirá su informe final con las conclusiones la investigación” y también recordaron que “está en curso un proceso judicial, ya que el dirigente mencionado presentó una querella y la ex dirigente sindical presento un recurso de protección contra la CUT, el que será respondido por canales institucionales de Tribunales”.