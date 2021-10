En el marco de la discusión por el cuarto retiro de los fondos de pensiones, la diputada por el Partido Humanista (PH) Pamela Jiles, emplazó duramente a la senadora DC, Carolina Goic, luego de que se mostrara contraria a aprobar la iniciativa.

Este domingo, la senadora de la Democracia Cristiana afirmó a La Tercera que “efectivamente” votaría en contra de la medida.

Respecto a sus razones, la parlamentaria precisó que “si contamos con menos recursos para eso, se hace más cuesta arriba sacar adelante la reforma de pensiones. Incluso pensando cómo empezamos a trabajar el próximo gobierno, que aspiro a que conduzcamos, va a ser mucho más difícil si no contamos con un monto de ahorro previo de los trabajadores. Lo he dicho muchas veces: no soy partidaria del sistema de AFP, pero terminar con las AFP no significa terminar con el ahorro de los trabajadores. Son dos cosas distintas”.

Ante esto, Jiles arremetió duramente contra la senadora, aludiendo al cáncer linfático que Goic enfrentó en 2012. En ese sentido la diputada, expresó que ante la negativa de Goic por aprobar el proyecto “esto ocurre desde sus privilegios”.

“Lloró por todos los canales de televisión cuando ella tuvo cáncer, parece que no considera que hoy hay gente que está esperando el cuarto retiro para tratar su cáncer o el de sus hijos, y no son pocos los casos”, expresó.

Respecto al proyecto, la diputada del PH hizo un llamado a los senadores y senadoras “a mover las nalgas” y a “bajarse de sus privilegios” para que finalmente aprueben la iniciativa.

“El llamado entonces a los senadores y senadoras es a mover las nalgas, bajarse de sus privilegios y hacer lo que la gente les exige que es aprobar el cuarto retiro que la gente lo necesita urgente”, dijo.

Finalmente, también hizo un llamado a las personas a votar por los candidatos presidenciales o parlamentarios que esté en contra de la medida. “Hay un llamado más importante y es el llamado a la propia gente, a las propias personas que deben saber que hoy día existe una maniobra para tratar de que el cuarto retiro no se vote hasta el 21 de noviembre. Lo que la gente debe hacer es presionar ahora”, expresó.

“¿Cómo presionar? No votando por ningún candidato presidencial ni parlamentario que esté por acción u omisión en contra del cuarto retiro”, zanjó.