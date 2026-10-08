Senadora Campillai oficiará a Senapred por ausencia de alerta SAE en Las Condes: El organismo argumenta que fue un “evento súbito”

La senadora Fabiola Campillai anunció que presentará un oficio al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) por la falta de emisión de alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) durante el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes.

A través de redes sociales, Campillai manifestó en primer lugar su apoyo a los vecinos damnificados por los aluviones en la zona oriente.

En esa línea, la senadora remarcó que “es preocupante que la población cercana a la quebrada no haya recibido información a tiempo para evitar salir a la calle ante el riesgo del aluvión“.

Por lo anterior, informó que oficiará “para saber por qué no se emitió una alerta SAE oportuna, a qué hora se le informó a los vecinos del inminente aluvión y qué mecanismos de aviso no se activaron”.

Asimismo, señaló que solicitará la adopción de medidas “para prevenir que esto vuelva a pasar, no solamente en la comuna de Las Condes, sino que en toda la precordillera de la Región Metropolitana, especialmente Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo”.

“Ninguna familia debe enterarse de un aluvión cuando ya lo tiene encima”, concluyó.

La respuesta del Gobierno y Senapred

Desde el Ejecutivo, el ministro vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó que la falta de la alerta SAE se debió a la rapidez con la que se desarrolló la emergencia, lo que impidió identificar de inmediato cuáles eran las áreas más críticas para evacuar, según consignó La Tercera.

“El tema de las alarmas SAE, primero, es una situación que se genera de un minuto para otro, y cuando no se tiene claridad respecto del polígono de afectación, emitir una alerta SAE de evacuación puede generar mucha más confusión porque no se puede en ese instante definir cuáles son las áreas hacia donde evacuar”, precisó.

Un argumento similar al que sostuvo la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, al ser consultada por el tema en el balance del organismo.

“Veníamos desde hace días avisando a la ciudadanía de este sistema frontal. La región estaba con alerta amarilla producto de todas estas precipitaciones y este evento tuvo características críticas, tal como lo informó el organismo técnico Sernageomin, que fue súbito“, remarcó Cebrián.

De esta forma, enfatizó que la emergencia “sucedió de un momento a otro. Se activó esta quebrada que produjo todo este aluvión con las consecuencias que ya sabemos y, por lo tanto, no hubo tiempo de hacer evacuaciones preventivas ni de que se enviara la alerta SAE, cuya función es reforzar los eventos de evacuación; como fue un evento súbito, ello no fue posible”.