Macaya pone en duda aprobación de presupuesto de Culturas por acto del “Comandante Ramiro” en excárcel de Valparaíso

Acusando "apología al terrorismo y al asesinato", el senador UDI emplazó al Ejecutivo a quitarle financiamiento al Parque Cultural de Valparaíso a raíz del evento que albergan este martes, donde el exfrentista presentará su libro "Un paso al frente".

Este martes el senador Javier Macaya (UDI) advirtió que como bancada no estarán disponibles para aprobar el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mientras continúen financiando al Parque Cultural de Valparaíso, también conocida como la excárcel.

La postura de los gremialistas dice relación con un evento de este martes, donde Mauricio Hernández Norambuena, cnocido en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) como “Comandante Ramiro“, presentará su libro Un paso al frente en un evento que también contará con shows musicales.

“Mauricio Hernández Norambuena escribe este libro desde la cárcel y reconstruye hitos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez: el atentado a Augusto Pinochet en 1986, la fuga en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, las tensiones internas y la transición política chilena”, se lee en parte de la invitación que hace el Parque Cultural en sus redes sociales.

Hernández es uno de los autores del asesinato del entonces senador Jaime Guzmán.

Para el parlamentario UDI, el evento “hace una apología a la violencia” y donde se busca homenajear a uno de los asesinos de Guzmán.

“Nos parece que es inaceptable y desde esta bancada de senadores entramos en absoluta reflexión respecto del presupuesto del Ministerio de la Cultura. No estamos disponibles para aprobar un solo peso al Ministerio de Cultura mientras sigan financiando este tipo de actos que, con recursos de todos los chilenos, hace apología básicamente al terrorismo”, dijo el senador.

Con ello, esperan sumar otras bancadas opositoras para aumentar la presión contra el Gobierno en cuanto a este punto en particular.

Parque Cultural defiende evento

Desde el Parque Cultural de Valparaíso emitieron un comunicado el lunes en el que abordan la polémica defendiendo que es un acto de libertad de expresión y que, por el contrario, no constituye “un homenaje ni una apología”.

“Cada mes de septiembre, el país reflexiona sobre los graves conflictos políticos ocurridos en el pasado. Desde distintos sectores se entregan visiones acerca de los hechos en torno a la dictadura cívico-militar. En este contexto, nuestra institución abre sus espacios para la reflexión de esas diferentes miradas, de modo que sea la propia comunidad quien llegue a sus conclusiones”, comentan en el comunicado.

En ese sentido, rescatan que al presentar este libro “constituye un ejercicio legítimo de libertad de expresión y circulación de ideas, pilares fundamentales de toda democracia”.

“Cabe recordar que fue el propio Estado de Chile quien reconoció y documentó las condiciones que se relatan en los sitios de memoria. Por lo mismo, es coherente que sea el mismo Estado, en su lógica de reparación y de garantías de no repetición, quien promueva los espacios para dicha discusión, más allá de las condiciones particulares de los protagonistas involucrados”.