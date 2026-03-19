Senador Luciano Cruz-Coke es elegido como nuevo presidente de Evópoli

La designación se concretó luego de que el expresidente, Juan Manuel Santa Cruz, diera un paso al costado para asumir como embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este jueves, el senador por la Región Metropolitana, Luciano Cruz-Coke, asumió oficialmente como nuevo presidente de Evópoli.

La designación se concretó luego de que el expresidente, Juan Manuel Santa Cruz, diera un paso al costado para asumir como embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nombramiento realizado por el presidente José Antonio Kast.

Según el comunicado oficial de la directiva de Evópoli, Kast solicitó a Santa Cruz que representara a Chile ante la OCDE, un cargo previamente ocupado por destacados militantes del partido, como Ignacio Briones y Felipe Morandé.

Santa Cruz expresó su agradecimiento por la confianza del Mandatario, además destacó el apoyo recibido de la secretaria general del partido, Macarena Cornejo, la mesa directiva, parlamentarios, directivas regionales y militantes durante su gestión.

Con la renuncia de Santa Cruz, se convocó una comisión política extraordinaria en la que Luciano Cruz-Coke fue proclamado con el 96% de los votos como nuevo presidente de Evópoli.

Al asumir, Cruz-Coke agradeció el respaldo y señaló: “Chile vive tiempos difíciles y hoy más que nunca se requiere un partido con la experiencia en gobierno como la que tiene Evópoli para sacar adelante las agendas de trabajo en seguridad y economía para que le vaya bien a Chile”.

Añadió que “cuando mejor le ha ido a Chile es cuando las derechas liberales y conservadoras han sido capaces de remar todas en una misma dirección, más allá de sus diferencias”.

La asunción de Cruz-Coke se produce en medio de la espera por parte del partido de una resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego de haber presentado una apelación tras la determinación del Servel del pasado 5 de febrero, que ordenó la disolución de la colectividad junto a otras 12 tiendas políticas.

Este contexto obliga al partido a equilibrar la reorganización interna con la defensa legal de su continuidad, mientras busca mantener la unidad y la estabilidad en su estructura política.