El gobierno nombra a cinco nuevos embajadores ante organismos internacionales

Entre los nombramientos, destaca el escritor y exministro de Relaciones Exteriores Roberto Ampuero, el exdiputado José Miguel Castro y Juan Manuel Santa Cruz, ingeniero comercial con magíster en Economía y Políticas Públicas.

Este miércoles, el gobierno de José Antonio Kast designó a cinco nuevos embajadores de Chile ante organismos internacionales, en un movimiento que refuerza la presencia diplomática del país en foros multilaterales clave.

La información fue entregada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, a través de un comunicado.

Entre los nombramientos, destaca el escritor y exministro de Relaciones Exteriores Roberto Ampuero, quien asumirá como representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Ampuero, con amplia trayectoria política y cultural, ha sido embajador en México y España, además de Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), y ha publicado alrededor de veinte obras traducidas a 18 idiomas.

José Miguel Castro fue designado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC.

Veterinario de profesión y exdiputado por la Región de Antofagasta, Castro también ejerció como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo el primer representante de esa región en asumir la presidencia de la corporación.

Para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) asumirá Juan Manuel Santa Cruz, ingeniero comercial con magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Administración Pública de Harvard.

Santa Cruz ha liderado diversas áreas de innovación y modernización del Estado, incluyendo el SENCE y el Instituto de Innovación Social de la Universidad del Desarrollo.

Luis Plaza fue nombrado ante organismos internacionales con sede en Ginebra.

Abogado de la Universidad de Valparaíso y con un máster en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad Católica de Lovaina, Plaza ha desempeñado funciones en misiones chilenas ante la Unión Europea, Rusia y Noruega, además de ocupar cargos clave en Cancillería y en la dirección de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía (DECYTI).

Finalmente, Marta Bonet asumirá como embajadora ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Abogada de la Universidad Central, con máster en Administración Pública de la École Nationale d’Administration de Francia y formación en la Academia Diplomática Andrés Bello, Bonet ha ejercido funciones diplomáticas en Estados Unidos, la OMC y la OCDE, y ha ocupado cargos de liderazgo en direcciones regionales y consulares de Cancillería.