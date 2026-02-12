Senador Iván Moreira (UDI): “La dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre”

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, se refirió a la ayuda humanitaria a Cuba anunciada por el Gobierno. En ese contexto, expuso: “Si son alimentos para el pueblo, sí: Chile es un país solidario, más allá de las diferencias ideológicas”.

“La primera prioridad que tiene que tener el Ejecutivo son los damnificados por los incendios en Chile. Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre. Si son alimentos para el pueblo, sí: Chile es un país solidario, más allá de las diferencias ideológicas”, expuso el legislador.

El canciller Alberto Van Klaveren confirmó la noticia este martes en el Palacio de La Moneda. Esta cooperación se realizará a través de un fondo especial llamado “Chile contra el Hambre y la Pobreza”, que también se ha utilizado para asistir a Ucrania y Medio Oriente en contextos de conflicto, donde destaca además la participación de la Agencia de las Naciones Unidas.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, subrayó en CNN Chile Radio que la ayuda humanitaria no tiene motivaciones políticas ni constituye un acto coercitivo.

“Entiendo que en el ámbito político uno puede tener distintas interpretaciones o definiciones respecto del régimen cubano y ser claro y tajante en eso, pero es distinto decir ‘no estoy disponible por esas diferencias’ a prestar ayuda al pueblo que está pasando hambre, sufriendo, y eso pone en riesgo la vida de los cubanos. Por lo tanto, hay que saber separar las aguas: la política ahí no se tiene que mezclar”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que los recursos serían canalizados a través de Naciones Unidas y que los montos están siendo revisados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel).