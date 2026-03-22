Senador Diego Ibáñez (FA): “Habrían varios puentes rotos” con el Gobierno de Kast si no respalda candidatura de Bachelet

Consultado el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sobre si para la oposición representa una línea roja que el Gobierno de José Antonio Kast no respalde la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, comentó: “No es deseable, pero la conclusión es que habrían varios puentes rotos en caso de no apoyar la candidatura de Bachelet”.

El senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Consultado sobre si la postulación de la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos representa una línea roja para la oposición y si, en caso de que el Presidente José Antonio Kast determine no respaldarla, se cortarían los puentes con el Gobierno, el parlamentario señaló en Mesa Central de T13: “Lo dijo la timonel del PS, Paulina Vodanovic: es muy poco patriota no apoyar una candidatura de un prestigio internacional, global y fuerte, consistente en materia de derechos humanos y con una trayectoria impecable en el servicio público”.

“Mi juicio es que perderíamos una oportunidad tremenda para colocar a Chile en el centro global. No es deseable, pero la conclusión es que habrían varios puentes rotos en caso de no apoyar la candidatura de Bachelet”, enfatizó.

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Anteriormente, la senadora Vodanovic señaló en el podcast Cómo te lo explico: “Yo creo que sería un tremendo error que el futuro gobierno no apoyara la candidatura de Bachelet. Obviamente, si es algo político… Me parece a mí que es evidente que va a haber consecuencias, pero que no son de un partido, sino de sectores más amplios de la sociedad que exceden a lo que fue la Nueva Mayoría o la Concertación”.

Recientemente, el jefe de Estado y Bachelet sostuvieron una reunión que duró cerca de una hora y media en el Palacio de La Moneda. Esto ocurre en medio de los llamados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) al oficialismo para pronunciarse sobre este tema.

“Asimismo, y tal como lo expresamos en el mencionado proyecto de resolución, estamos convencidos de que la figura de la ex Presidenta Bachelet continúa generando legítimos cuestionamientos en una parte relevante del país, especialmente a partir de la evaluación de su segundo gobierno, cuyas decisiones tuvieron graves efectos en materia económica y educacional, lo que dificulta proyectarla como una representante que concite unidad”, argumentaron.

Asimismo, instaron a que “todos los sectores que componen el actual oficialismo respalden esta iniciativa, expresando una posición institucional que, a nuestro entender, interpreta el sentir mayoritario de los chilenos frente a una candidatura que hoy carece de consenso”.