José Antonio Kast se reunió con expresidenta Michelle Bachelet en La Moneda

Desde el Gobierno han señalado que están viendo ´"quiénes más están postulando" a la ONU y que no está definido si respaldarán o no a Bachelet.

Este viernes, Michelle Bachelet llegó al Palacio de La Moneda para reunirse con el mandatario José Antonio Kast.

El encuentro duró cerca de una hora y media y se realizó luego de que la exjefa de Estado solicitara la reunión, según informaron desde Presidencia.

Además, ocurrió en medio de la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde el Gobierno han señalado que aún no toman una decisión respecto de si apoyarán o no su postulación.

El anuncio de su candidatura se realizó durante la administración de Gabriel Boric, con el respaldo de México y Brasil.

Sin embargo, el panorama cambió con la llegada del nuevo Ejecutivo. El 12 de marzo, Kast dijo en CNN Chile que ya tiene una “decisión avanzada” respecto a Bachelet y que están viendo “quiénes más están postulando” para el cargo de la organización internacional.

En la misma línea, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, indicó en CNN Prime que el respaldo del Gobierno dependerá del éxito que podría tener su postulación.

“Siempre he dicho que nuestra Cancillería tiene que evaluar cuáles son las probabilidades de éxito de la expresidenta Bachelet. Si esa candidatura tiene posibilidades, creo que debemos apoyarla. Si no tiene posibilidades, creo que debemos hablar francamente y no respaldarla”, declaró.