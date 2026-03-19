Ministro García por candidatura de Bachelet a la ONU: “Si tiene posibilidades, debemos apoyarla, sino, hay que hablar francamente y no respaldarla”

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado evitó adelantar una postura al respecto, indicando que aún no ha recibido información oficial sobre las posibilidades de la expresidenta.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalando que el respaldo del Gobierno dependerá de las reales opciones de éxito de dicha postulación.

En entrevista con CNN Prime, el secretario de Estado planteó que la evaluación debe ser liderada por la Cancillería, en función de criterios estratégicos.

“Siempre he dicho que nuestra Cancillería tiene que evaluar cuáles son las probabilidades de éxito de la expresidenta Bachelet. Si esa candidatura tiene posibilidades, creo que debemos apoyarla. Si no tiene posibilidades, creo que debemos hablar francamente y no respaldarla”, afirmó.

García Ruminot, sin embargo, evitó pronunciarse sobre las opciones concretas de la exmandataria en el escenario internacional, indicando que no cuenta con antecedentes actualizados.

“No podría decir si la candidatura tiene posibilidades de éxito, no he hablado con Cancillería”, puntualizó.