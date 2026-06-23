Senado respalda proyecto de acuerdo: Solicitan a Kast fortalecer y resguardar el Programa de Alimentación Escolar

El Senado respaldó un proyecto de acuerdo en el que piden al presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y Junaeb, fortalecer y resguardar el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Esto, para garantizar que “en futuras bases del PAE para los próximos procesos licitatorios se incorporen estándares adecuados de calidad nutricional, pertinencia territorial de la alimentación e insumos alimenticios, la eficiencia en el uso de recursos públicos, control efectivo del servicio y condiciones laborales dignas para las manipuladoras de alimentos que se desempeñan en el sistema”.

Asimismo, buscan crear una mesa de trabajo intersectorial e inclusiva, donde formen parte asesores del Gobierno, parlamentarios y representantes de las dirigentas de las manipuladoras de alimentos, para evaluar el diseño, implementación y perfeccionamiento del PAE.

Todo esto con el propósito de “asegurar la continuidad de programas y condiciones de las manipuladoras de alimentos, en el marco de las reducciones del gasto público”.

En el texto se señala que “siendo la eficiencia del gasto público la preocupación central expresada por el Ejecutivo, resulta coherente que el debate no se centre en la reducción del financiamiento del programa, sino en la revisión y mejora de las bases de licitación que regulan su ejecución, pues es en ese instrumento donde radican las condiciones que determinan la calidad, el control y el uso adecuado de los recursos destinados a la alimentación escolar”.

Los senadores también recalcaron que el trabajo de las manipuladoras de alimentos “constituye un elemento esencial de la construcción de comunidad educativa y contribuye decisivamente en el desarrollo físico y cognitivo de niñas, niños y adolescentes del país, condición habilitante e ineludible para el adecuado desempeño académico”.