Senado despachó a ley proyecto que obliga a aerolíneas informar identidad de pasajeros: Busca “detectar individuos peligrosos”

La iniciativa establece que las empresas aéreas que operen en territorio chileno tendrán la obligación de presentar a Carabineros, la PDI y al Ministerio Público información anticipada de pasajeros y el registro de nombres de pasajeros.

El Senado despachó a ley el proyecto que obliga a las aerolíneas a informar la identidad de pasajeros, con el objetivo de “detectar y detener a individuos peligrosos, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional”.

La iniciativa, que se originó en una moción de diputados, modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas que entreguen información sobre sus pasajeros a las autoridades.

En concreto, el texto establece que “las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operen en el territorio nacional estarán obligadas a presentar a la Policía de Investigaciones de Chile, a Carabineros de Chile y al Ministerio Público, una vez finalizado el embarque, la información anticipada de pasajeros o API (Advance Passenger Information), el registro de nombres de pasajeros o PNR (Passenger Name Record) y los documentos señalados en el artículo 90, según fuera el caso”.

Asimismo, indica que “sin perjuicio de la referida obligación, los transportadores aéreos de pasajeros estarán siempre obligados a informar, a requerimiento del Ministerio Público, de las policías o del Ministerio de Seguridad Pública, sobre la identificación, lugar de embarque y destino de cada uno de los pasajeros que transporta, transportará o haya transportado”.

En el debate parlamentario, los senadores destacaron el avance en el control preventivo “armonizando entre seguridad y protección de datos personales”, con un “método de seguridad integral”, que a su vez “permitirá enfrentar el mal uso que se ha detectado con el endoso de pasajes aéreos”.

Junto a ello, se señaló que “toca uno de los puntos más sensibles de la agenda de seguridad pública. El uso de nuestros aeropuertos como ruta de escape para imputados miembros de organizaciones criminales y redes dedicadas a evadir la justicia”.