Senado aprueba reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales

El proyecto que busca modificar las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales fue aprobado por 34 votos a favor y dos abstenciones. La iniciativa pasa a su tercer trámite legislativo para ser revisada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante este miércoles, el Senado aprobó el proyecto que busca la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

En concreto, el proyecto fue aprobado por 34 votos a favor, sin votos en contra y dos abstenciones.

Uno de los ejes principales de la iniciativa es la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Asimismo, se buscaba que los representantes no puedan ser dueños de los clubes ni participen en la administración de estos, prohibir la multipropiedad de equipos de fútbol y que la ANFP pase a ser una Sociedad Anónima.

Además, se propuso que una mayor fiscalización y control desde el Estado y permitir a los socios e hinchas tener participación en la propiedad

La medida, impulsada por el senador Matías Walker, señaló previo a la votación que esperaba que el proyecto se aprobara antes del cambio de mando.

El senador, ya había hablado de lo prolongada que había sido la discusión de este proyecto anteriormente: “Se lleva discutiendo 10 años, en que los mismos presidentes de clubes que se oponen al proyecto han podido reformar los estatutos para terminar con la multipropiedad”.

“La única alegría de millones de chilenos es el deporte, es el fútbol y la pelota no se puede manchar“, añadió.

En plena discusión de los puntos del proyecto, la senadora Luz Ebensperger (UDI), solicitó votar por separado cinco normas, en específico las relacionadas con la Federación de Fútbol.

A raíz de esto, ministro del Deporte, Jaime Pizarro, explicó que esas indicaciones no aplican en el deporte profesional. Tras la votación, varias normas se mantuvieron tal como venían en el texto.

Sin embargo, otras se rechazaron, como la responsabilidad solidaria de la liga en caso de que un club no pague cotizaciones.

Tras esta votación en la Cámara Alta, la iniciativa pasa a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El debate sobre el proyecto

El 26 de febrero, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, junto a 30 presidentes de clubes, excepto Deportes Temuco y Puerto Montt, enviaron una carta a El Mercurio señalando que el proyecto no se limitaba a perfeccionar a las Sociedades Anónimas Deportivas y que ahora cambiaba la estructura completa del fútbol profesional y de las Selecciones Nacionales.