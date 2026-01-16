Seis puntos clave bajo la lupa de Carabineros: La intensa búsqueda de Julia Chuñil en el predio donde se le perdió el rastro

Estos puntos se han transformado en el eje central de las diligencias encabezadas por Carabineros y el Ministerio Público.

La investigación por del caso de Julia Chuñil entró en una fase decisiva con el establecimiento de seis sitios de interés al interior del predio donde la adulta mayor vivía.

De acuerdo con información entregada por el jefe del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), coronel Rodrigo Arroyo, los equipos policiales realizan un rastreo exhaustivo en el sector El Ciruelo, avanzando de manera gradual en la revisión del terreno.

El oficial explicó que, a medida que se profundiza el trabajo, se incorporan distintos recursos técnicos con el objetivo de reunir evidencia que permita establecer el paradero de Chuñil.

Como parte de estas acciones, durante las últimas horas se intervinieron dos pozos ubicados dentro del predio, los que fueron drenados en el marco de la búsqueda, aunque sin que se informaran resultados preliminares.

Paralelamente, personal especializado detectó e incautó diversas prendas y objetos, los cuales serán analizados para determinar si guardan relación directa con la desaparición.