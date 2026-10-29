Seis ciudadanos bolivianos detenidos: Comercializaban con 100 kilos de hojas de coca en Santiago

Carabineros incautó cerca de 100 kilos de hojas de coca y detuvo a 6 ciudadanos bolivianos, a raíz de una serie de operativos realizados en las comunas de Pudahuel, Quilicura y Melipilla de la región Metropolitana. La investigación logró dar con los distribuidores gracias a un control preventivo, en donde una persona que portaba un poco de la mercancía delató a quien le suministró el producto.

Durante una fiscalización de tránsito realizada por la tenencia de Carabineros de Pudahuel Norte, un ciudadano boliviano fue sorprendido portando 180 gramos de hoja de coca, pasando a control de detención por la infracción a la ley de drogas. Luego de las diligencias investigativas, se identificó a las personas que le suministraron el producto, según consignó Radio Biobío.

Con esa información, carabineros realizó un segundo procedimiento en Quilicura, en donde el residente accedió voluntariamente a que carabineros entraran a la vivienda, logrando así decomisar un saco de color azul con cerca de 22 kilos de hoja de coca y dinero en efectivo. Posteriormente, con los antecedentes recopilados, el primer juzgado de garantía de Santiago concedió una orden de allanamiento, lo que derivaría en un tercer procedimiento, en el cual se decomisaron cuatro sacos más con 80 kilos de hojas de coca. Resultando en un total de 102 kilos incautados.

Los seis detenidos, dos mujeres y cuatro hombres, todos de nacionalidad boliviana y mayores de edad, quedaron a disposición del Ministerio Público por infracción a la ley 20.000 de drogas, la cual regula le tenencia de este producto y su distribución.

A diferencia de Chile, en Bolivia es completamente legal tener, consumir y comprar hojas de coca en su estado natural. La planta está protegida por la Constitución del país como patrimonio cultural y factor de cohesión social, estableciendo explícitamente que la hoja natural no es un estupefaciente.