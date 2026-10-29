Alvarado por denuncia de VIF contra delegado presidencial: “El Gobierno evalúa, pondera y tomará su decisión”

El Gobierno se refirió este lunes a la denuncia por presunta violencia intrafamiliar interpuesta en contra del delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, por su exesposa Javiera Aroca.

La acusación se dio en medio de la visita del presidente José Antonio Kast a Concepción para encabezar la Cumbre de las Regiones, instancia en la que, tras revelarse la denuncia, se determinó que Anativia no participaría.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, fue consultado por la situación y explicó que la autoridad regional “está con un par de días administrativos, tiene que resolver unos temas. De los detalles no me voy a pronunciar, sobre todo cuando las materias no dicen relación con el funcionamiento de un servicio”, según consignó Emol.

Respecto a la acusación contra Anativia, sostuvo que “todas las denuncias de violencia intrafamiliar no corresponden, son cuestionables y, por lo tanto, el Gobierno evalúa, analiza, pondera y tomará su decisión cuando tenga la convicción“.

Cabe recordar que el delegado presidencial del Biobío rechazó a través de una declaración pública la denuncia presentada por su exesposa y aseguró que es falsa. Asimismo, señaló que está siendo “víctima de extorsión y agresiones”.

Anativia continúa en su cargo, pero durante esta jornada confirmó además en redes sociales que renunció a su militancia en Renovación Nacional (RN), criticando la gestión de la directiva regional del partido tras la acusación. .

“En política hay límites que no se deben traspasar, y lo ocurrido durante estos últimos días ha sobrepasado esos límites por el Presidente de facto de RN Biobío. Siempre he creído que la verdad termina imponiéndose por sobre la mentira y la falsedad”, criticó.