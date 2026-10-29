Economía de Estados Unidos acelera y crece 3,4% en el tercer trimestre impulsado por la inversión y el consumo

La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 3,4% en el tercer trimestre de 2026, por sobre lo que esperaba el mercado, según la estimación preliminar publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA) del Departamento de Comercio.

El dato marcó una aceleración frente al 2,2% registrado en el segundo trimestre. En términos trimestrales, la economía creció 0,8%.

Según la BEA, el avance se explicó por el aumento de la inversión, del consumo y del gasto de gobierno, parcialmente compensado por una caída de las exportaciones. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, aumentaron.

El alza de la inversión reflejó principalmente un aumento de los inventarios privados y de la inversión en equipos, liderada por equipos de procesamiento de información, principalmente computadores y periféricos.

En el consumo, el avance se dio tanto en servicios, encabezados por la salud, la alimentación y el alojamiento, como en bienes, liderados por los medicamentos con receta.

La caída de las exportaciones, en tanto, respondió principalmente a una baja en los envíos de bienes, encabezada por el petróleo y sus derivados. Por su parte, las ventas finales a compradores privados nacionales, que suman el consumo y la inversión fija privada, subieron 4,9%, frente al 4,6% del trimestre anterior.

Inflación PCE se modera a 2,1% en el tercer trimestre

En materia de precios, el índice de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió 2,1% en el tercer trimestre, una fuerte moderación frente al 5% del segundo trimestre. Excluyendo alimentos y energía, el PCE subyacente avanzó 2,5%, frente al 3,3% del período anterior.

El dato se conoce un día después de que la Reserva Federal mantuviera su tasa de interés en el rango de 3,75% a 4%, y a pocos días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

La BEA publicará su segunda estimación del PIB del tercer trimestre el 25 de noviembre.