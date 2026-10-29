Bukele despliega más de 2.000 soldados en Haití pese a las críticas en El Salvador

(CNN Español) — El Salvador poco a poco está incrementado su presencia militar en Haití, que superará los 2.000 soldados, confirmó este miércoles el gobierno del presidente Nayib Bukele en un comunicado, tras una conversación por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

Se trata de una operación de búsqueda y rescate de cuatro técnicos aeronauticos que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecidos desde el 18 de octubre. Los soldados salvadoreños desaparecieron luego de que su vehículo blindado fuera atacado por hombres armados en las afueras de Puerto Príncipe, la capital de Haití.

En los últimos días, desde El Salvador han partido varios aviones con militares y equipo hacia el país caribeño. “Dos buses y un camion con soldados iban escoltados por la Policía, que les iba abriendo el camino”, relató a CNN Rodrigo Portillo, un conductor de carro de alquiler por aplicación quien fue testigo del despliegue rumbo al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero.

El primer ministro de Haití, por su parte, explicó en un comunicado que se trata de una “coordinación bilateral y coordinación cooperativa” para apoyar la búsqueda y rescate de los soldados salvadoreños.

Bukele ya había advertido sobre la contundente operación. “El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos”, adelantaba el mandatario en un mensaje en X el pasado 21 de octubre.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti: Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè. Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan. Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal. Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan. Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou. Nou toujou gen tan pou evite sa. Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan. Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Durante la conversación telefónica, los lideres expresaron, según los comunicados, su compromiso de rescatar a los soldados salvadoreños y también de apoyar a Haití. “El gobierno de Haití expresa su solidaridad con el personal militar salvadoreño y sus familias y reafirma su determinación de trabajar con sus socios para restaurar la seguridad y estabilidad en el país”, reza el pronunciamiento del país caribeño. Mientras tanto, El Salvador también expresó su decisión de “apoyar las labores de seguridad contra las pandillas en beneficio del pueblo haitiano”.

Una decisión que divide opiniones

El despliegue militar que El Salvador ha hecho en Haití para rescatar a los cuatro soldados secuestrados divide opiniones entre muchos salvadoreños.

Algunos en las calles consideran que ninguno tendría que haberse involucrado en los problemas internos de Haití. “El mismo presidente dice que no quiere que nadie se meta en temas del país y que respeten la soberania”, dice a CNN Cristian Ubau.

Otros consideran que la decisión de Bukele es correcta, porque el país debe hacer todo lo posible por rescatar a los soldados. “Está bien que vayan y que los traigan de regreso”, opina Marta Rosales.

El despliegue de las fuerzas especiales del ejército puede tener éxito, explica a CNN Misael Rivas Soriano, abogado y experto en criminología, porque son soldados especializados para combate en diferentes entornos y las pandillas en Haití cuentan con cierto adiestramiento militar.

A juicio de Soriano, los soldados “necesitan inteligencia en el terreno” para poder ejecutar acciones precisas para la ubicación y rescate de los soldados. “Necesitan también traductores que estén todo el tiempo con la unidad a cargo del rescate, alguien que conozca el terreno y las zonas principales de acción de las pandillas”, agrega.

Hasta ahora, las autoridades en El Salvador y Haití no han reportado bajas en las filas del ejercito salvadoreño y tampoco pistas sobre el paradero de los salvadoreños. Bukele rechazó que los restos recuperados por una ONG de evacuación médica fueran los de los aerotécnicos.