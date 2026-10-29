Alphabet, Amazon e Intel borran más de US$ 850.000 millones en valor de mercado tras sus resultados

Alphabet, Amazon e Intel borraron en conjunto más de US$ 850.000 millones en valor de mercado este jueves 29 de octubre, en una jornada marcada por la reacción de los inversionistas a los resultados trimestrales de las tecnológicas y por las dudas sobre el retorno de la inversión en inteligencia artificial (IA).

La mayor caída fue la de Alphabet, matriz de Google, cuyas acciones clase A cerraron con un desplome de 12,64%, hasta los US$ 283,82, su mayor baja diaria desde que cotiza en bolsa. Con ello, la compañía perdió cerca de US$ 500.000 millones en capitalización, y su valor bajó desde casi US$ 4 billones a unos US$ 3,45 billones.

En el trimestre, su gasto de capital superó los US$ 51.000 millones y su flujo de caja libre pasó a terreno negativo.

Según Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, el mercado comenzó a cuestionar con más fuerza el retorno económico de la inversión de Alphabet en IA. La analista explicó que el problema está en la combinación de un crecimiento más lento en búsquedas y publicidad, la principal fuente de caja de Google, con un gasto de capital récord.

Asimismo, agregó que Google Cloud sigue creciendo con fuerza, pero que los inversionistas exigen que ese crecimiento se traduzca más rápido en retornos: “La magnitud de la destrucción de valor muestra, además, cuánto se había elevado la expectativa sobre Alphabet, porque cuando una compañía de casi US$ 4 billones decepciona incluso moderadamente en su negocio central, el ajuste puede ser extraordinariamente violento”.

Amazon cae tras sus resultados y las proyecciones para el cuarto trimestre

Amazon cerró la sesión regular con una baja de 4,25%, hasta los US$ 243,79, y tras publicar sus resultados llegó a caer cerca de 10% en la negociación fuera de horario, hasta los US$ 219,88. Hacia las 18:00 horas de Chile, la acción cedía 6,5%, en torno a los US$ 227,9.

La compañía reportó una utilidad por acción de US$ 1,89, por debajo de los US$ 1,97 esperados, y proyectó para el cuarto trimestre un beneficio operativo de entre US$ 28.500 millones y US$ 33.500 millones, cuyo punto medio queda bajo los US$ 32.990 millones que esperaba el mercado.

En el caso de Amazon, Ignacio Mieres, head of research de XTB, planteó que el trimestre no fue malo, ya que el beneficio operativo superó lo esperado y su negocio de nube, AWS, mostró un crecimiento sólido, pero que las expectativas eran muy altas. Según el analista, lo que más afectó a la acción fue la guía para el cuarto trimestre.

Si el papel se mantiene en los mínimos de la sesión extendida, Amazon perdería unos US$ 258.000 millones en valor de mercado, y su capitalización bajaría a cerca de US$ 2,37 billones.

Intel se desploma más de 20% tras sus perspectivas para el cuarto trimestre

La caída más fuerte en la sesión extendida fue la de Intel. La acción cerró la jornada regular con una baja de 3,62%, hasta los US$ 92,07, y tras sus resultados llegó a desplomarse más de 20%, hasta los US$ 72,92.

Hacia las 18:00 horas, retrocedía 17,6%, en torno a los US$ 75,8. Aunque su utilidad ajustada por acción del trimestre, de US$ 0,52, superó los US$ 0,41 esperados, la empresa anticipó para el cuarto trimestre una utilidad de US$ 0,25 por acción, frente a los US$ 0,43 que esperaba el mercado, e ingresos de entre US$ 15.000 millones y US$ 16.000 millones, por debajo de los US$ 17.050 millones del consenso.

Sobre Intel, Mieres explicó que el resultado del trimestre fue positivo, con mejores márgenes e ingresos fuertes en sus negocios de centros de datos e IA y de fabricación de chips para terceros, pero que el mal dato vino casi por completo de las perspectivas. A ello se sumó la advertencia de la compañía de que el mercado de computadores personales podría seguir debilitándose hasta la segunda mitad de 2027.

Con la caída hasta los US$ 72,92, Intel borraría unos US$ 101.000 millones de valor bursátil, desde una capitalización previa cercana a US$ 486.600 millones.

El golpe a las tecnológicas arrastró a Wall Street. El Nasdaq 100 cerró con una caída de 1,38%, hasta los 29.402,51 puntos, el Nasdaq Composite bajó 1,38% y el S&P 500 retrocedió 0,31%.