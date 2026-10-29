Histórica Maestranza de San Bernardo se convertirá en un outlet mall con una inversión de más de US$ 60 millones

Grupo Torna invertirá más de UF 1.500.000, cerca de US$ 63 millones, en el desarrollo de Maestranza Outlet Mall (MOM), un centro comercial que se construirá en la antigua Maestranza Central de Ferrocarriles de San Bernardo, en la zona sur de la Región Metropolitana.

El proyecto se levantará en un terreno de más de 70.000 m² y contempla en una primera etapa 21.000 m² de superficie arrendable, conocida en la industria como GLA, que en el mediano plazo llegaría a 38.000 m².

Tendrá entre 100 y 120 locales, con tiendas outlet, gastronomía, servicios y espacios públicos, y su oferta incluirá un supermercado, un gimnasio, entretención y marcas deportivas.

Según la empresa, la construcción generará cerca de 300 empleos y el centro comercial sumará 600 puestos de trabajo permanentes una vez en operación. La compañía proyecta recibir entre 4,5 millones y 5 millones de visitas al año.

Detrás del proyecto está Grupo Torna, un desarrollador inmobiliario y comercial liderado por Cristián Jijena, socio principal de la compañía y exgerente general de VivoCorp. El outlet es la primera inversión de un plan más amplio de la empresa.

“Maestranza Outlet Mall representa la primera inversión de un plan de desarrollo de Grupo Torna para los próximos tres a cinco años, que contempla inversiones por aproximadamente US$200 millones y cerca de 100.000 m² de superficie arrendable”, señaló Jijena.

Maestranza Outlet Mall ya tiene más del 40% de su superficie comprometida

El proyecto ya inició su etapa de comercialización. “Tenemos más del 40% de la superficie comprometida comercialmente y estamos avanzando con operadores relevantes en distintas categorías, lo que nos permitirá construir una oferta comercial diversa y atractiva para la comunidad”, afirmó Limor Arrueste, directora comercial de MOM.

El desarrollo también contempla la recuperación de la antigua maestranza, declarada Monumento Histórico Nacional. Según Grupo Torna, la iniciativa busca compatibilizar la inversión privada con la conservación patrimonial y transformar el recinto en un espacio para la ciudad.

La empresa sostuvo que el proyecto apunta al crecimiento que ha tenido la zona sur de Santiago, y que busca acercar a esas comunas una oferta comercial que hoy se concentra en otros sectores de la capital. El centro comercial se ejecutará por etapas.