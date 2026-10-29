Diputado Bassa (FA) sostiene que la querella del ministro Rabat en su contra busca “evadir responsabilidad” y “desviar la atención”

El diputado Jaime Bassa (FA) criticó este jueves que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca “desviar la atención” de la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad con el anuncio de la querella criminal en su contra.

Cabe recordar que el militante del Frente Amplio aseguró previamente que “esta es la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, los amigos de Epstein, los amigos de Milei. Esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional“.

A raíz de tales declaraciones, Rabat reprochó los dichos de Bassa y confirmó que presentará una querella en su contra.

“Hay límites que no se pueden cruzar. Las graves acusaciones que se han formulado en mi contra son inaceptables y atentan directamente contra mi honra. Por ello, he encargado la preparación de una querella criminal”, informó.

Dicho anuncio fue criticado por el diputado, quien sostuvo que se trata de una estrategia para “desviar la atención”.

“Lamento que el ministro intente evadir su responsabilidad frente a la ciudadanía al desviar la atención con un anuncio de querella. Concéntrese, señor ministro, en reparar el daño que le ha causado a decenas de familias y a toda la sociedad al permitir la liberación de condenados por delitos de abuso sexual contra niños”, señaló.