Enap anota utilidades por US$ 1.112 millones y encadena seis años consecutivos con resultados positivos

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) registró utilidades por US$ 1.112 millones al 30 de septiembre de 2026, un 119% más que los US$ 506 millones obtenidos en el mismo período del año pasado, según los resultados publicados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El EBITDA consolidado de la estatal alcanzó los US$ 1.875 millones, un 83% más que los US$ 1.023 millones registrados en igual período de 2025. Con este resultado, la compañía encadena seis años consecutivos con números azules.

Según la empresa, el desempeño se explicó principalmente por el contexto internacional de los precios de refinación, sumado a una mayor venta de producción propia de gasolinas, diésel y kerosene de aviación, productos de mayor valor agregado.

“Estos resultados combinan un ciclo internacional favorable para la refinación con avances sostenidos en variables operacionales en todas nuestras unidades de negocio, sumado a la reducción de nuestra deuda financiera y mejora en el mix de venta”, señaló el gerente general de Enap, Julio Friedmann.

En los primeros nueve meses del año, la producción acumulada de la compañía alcanzó los 9 millones de metros cúbicos. La empresa ha registrado un aumento sostenido de su producción en los últimos años, desde 9 millones de metros cúbicos en 2022 hasta 10,4 millones en 2023, 11 millones en 2024 y 12 millones en 2025.

Durante los primeros nueve meses del año, Enap cumplió con el calendario de pago de los dividendos solicitados por el Estado, que corresponden al 70% de las utilidades obtenidas en 2025.

La compañía señaló que seguirá enfocada en fortalecer su disciplina operacional, reducir sus costos y disminuir su deuda financiera, tal como lo comprometió en su junta de accionistas de abril.

Resultados se conocen en medio de investigación por emisiones

Los resultados se dan en una semana en que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra la Refinería Aconcagua de Enap, dos de ellos preliminarmente gravísimos, por entregar información falsa sobre sus emisiones de azufre entre 2023 y 2025.

Los ministerios de Energía y Hacienda calificaron los hechos como inaceptables y exigieron a la estatal colaborar con las investigaciones.