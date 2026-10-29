Cruce entre Muñoz y De Grange por corredores del Biobío: Exministro cuestiona decisión y actual titular defiende cambio

Esta jornada, el exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, criticó la decisión del Gobierno de finalizar las concesiones para construir los corredores de transporte público de las rutas 150 y 160 en el Gran Concepción. Tras ello, el actual titular de la cartera, Louis de Grange, aseguró que las obras siguen adelante y que este nuevo cambio permitirá reducir sus costos.

La polémica comenzó luego de que se conociera la revocación formal de las adjudicaciones de los proyectos. Esta medida pone fin al modelo de concesiones previsto anteriormente, aunque no implica la cancelación de las obras.

Tras ello, Muñoz lamentó la decisión en su cuenta personal en X y cuestionó que se dejara atrás este proceso.

“Qué mala noticia para el Biobío! Se descarta un trabajo de más de una década, obviando la alta rentabilidad social que muestran los corredores en esta ciudad. Tendrían un enorme impacto en la movilidad de las personas. Y además contribuiría a economía y empleo”, dijo.

La publicación fue respondida directamente por De Grange, quien defendió esta decisión.

“El proyecto no se ha descartado, sigue avanzando. De hecho, ya se obtuvieron ambas RS (Recomendación Favorable) recientemente. Lo que cambió fue la modalidad de construcción (obra pública en vez de concesión) que, en este caso, permite ahorrar más de un 20% de costos. Saludos!”, señaló.

Hola @JuanCaMunozA. El proyecto no se ha descartado, sigue avanzando. De hecho ya se obtuvieron ambas RS recientemente. Lo que cambió fue la modalidad de construcción (obra pública en vez de concesión) que, en este caso, permite ahorrar más de un 20% de costos. Saludos! — Louis de Grange (@louisdegrange) October 29, 2026

La decisión de reemplazar las concesiones por obras públicas fue anunciada en agosto, debido a las dificultades fiscales para asumir los compromisos financieros del modelo original. Sin embargo, el ministro De Grange reconoció que el cambio podría retrasar los proyectos entre dos y once meses, según el corredor.

Las obras contemplan 23,5 kilómetros de infraestructura para transporte público en las rutas 150 y 160 del Gran Concepción. A diferencia del esquema anterior, en que una empresa privada financiaba las obras y el Estado pagaba durante 25 años, su ejecución quedará a cargo de la Dirección de Vialidad del MOP.