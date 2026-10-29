Muere Patrick Stewart, el legendario actor de “Star Trek” y “X-Men”, a los 86 años

El actor Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la longeva serie de televisión Star Trek, falleció a los 86 años.

El británico, quien también es conocido por dar vida a Charles Xavier en la saga de Marvel X-Men, murió la noche del miércoles en su casa de Los Ángeles.

Su deceso ocurrió tras una “breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, según un comunicado publicado en sus redes

“Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invisible”, se señala en el mensaje.

La misiva destaca que “su voz sonora y talento singular serán por siempre sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise”.

“Será recordado por la dignidad, compasión y humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida”, cierran.