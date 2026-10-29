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Rusia ataca la estación de tren de Dnipró, en el centro de Ucrania: Hay 14 muertos

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(CNN) — Un dron ruso impactó contra la principal estación de tren de la ciudad ucraniana de Dnipro, en el centro del país, mientras la gente esperaba para abordar un tren la mañana de este jueves, causando la muerte de 14 personas.

Otras 10 personas resultaron heridas en el ataque, el más reciente de una serie de ofensivas rusas dirigidas contra espacios civiles, así como contra infraestructuras de transporte y energía en Ucrania. Según las autoridades, al menos 19 personas —entre ellas dos adolescentes de 15 años— murieron en todo el país durante la jornada del jueves.

“Se trata de ataques deliberados contra civiles, de una crueldad descarada, que los rusos están llevando a cabo precisamente mientras se desarrolla la operación humanitaria en Oleshky”, afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una publicación en X el jueves por la tarde.

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