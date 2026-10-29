Rusia ataca la estación de tren de Dnipró, en el centro de Ucrania: Hay 14 muertos

Desde el martes, Rusia y Ucrania han mantenido un alto el fuego en la región meridional de Jersón —mediado por la primera dama Melania Trump— para permitir la entrada de ayuda humanitaria, que resulta urgente, en la ciudad de Oleshky, actualmente bajo ocupación rusa.

“Las señales de Rusia son claras: quieren que la guerra continúe”, señaló el líder ucraniano, instando a sus aliados internacionales a ejercer “la presión adecuada sobre el agresor”.

Anteriormente, Zelensky había calificado de “horrendo” el ataque en el Dnipró y pidió la imposición de más sanciones para disuadir futuros ataques rusos.

A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó una serie de sanciones relacionadas con la venta de combustibles fósiles rusos, lo que provocó el malestar de Kyiv, que desde hace tiempo aboga por imponer sanciones más severas a las exportaciones energéticas de Rusia.

Medios estatales rusos informaron el miércoles que Washington mantenía conversaciones con el Kremlin para levantar las sanciones impuestas al fondo soberano de inversión de Rusia —valorado en miles de millones de dólares—, casi cinco años después de que fueran establecidas por la administración Biden tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

En respuesta, Vladyslav Vlasiuk, comisionado presidencial de Ucrania para la política de sanciones, señaló a la CNN: “No se pueden levantar las sanciones y esperar que los rusos tomen alguna medida. Primero deben producirse acciones constructivas, y después, todo lo demás”.

Entre las víctimas del jueves se encuentran dos adolescentes de 15 años que murieron en un ataque ruso contra la ciudad de Chernihiv, en el norte del país. Otras tres personas fallecieron a causa de un ataque con drones rusos contra un edificio residencial en la región de Poltava.

Las imágenes del lugar del ataque en Dnipro muestran varios cuerpos esparcidos por la plataforma. El director del hospital al que fueron trasladados los heridos informó a los medios locales que muchos de ellos presentaban heridas por metralla y que cuatro estaban siendo sometidos a cirugías de urgencia.

El reciente repunte de los ataques rusos coincide con una escasez crítica de misiles de defensa antiaérea en Ucrania, donde Moscú niega sistemáticamente atacar a la población civil.

Rusia había dejado claro que la pausa en los combates en torno a Oleshky —donde miles de personas han quedado atrapadas a causa de los enfrentamientos, sin electricidad ni suministros de alimentos frescos o agua— se aplicaba únicamente a esa región.

Ambas partes han respetado las condiciones del alto el fuego, que permanecerá vigente hasta las 22:59 horas (hora local) del 1 de noviembre.