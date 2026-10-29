Presidente Kast inaugura Instituto Teletón de Ñuble y promulga ley que establece el Día Nacional del organismo

Esta jornada, el presidente José Antonio Kast inauguró oficialmente el Instituto Teletón de la Región del Ñuble en la comuna de Chillán y promulgó la ley que establece el Día Nacional de la institución y el Día Nacional del Encuentro Familiar.

El centro de salud requirió una inversión superior a los 14 mil millones de pesos, y fue financiado por el Gobierno Regional de Ñuble. Su instalación permitirá equipamiento clínico y vehículos de traslado para niñas, niños y adolescentes de la zona.

El recinto cuenta con un gimnasio de kinesiología, unidad de terapias artísticas, espacio para deportes adaptados, laboratorio de órtesis y una biblioteca, al igual que los otros 15 centros de rehabilitación del país.

En dicha ceremonia, el mandatario promulgó la ley que establece el primer sábado de noviembre el Día Nacional de la Teletón y el domingo siguiente el Día Nacional del Encuentro Familiar.

La normativa fue una propuesta impulsada por el cofundador de la entidad, Mario Kreutzberger, y fue despachada por el Congreso Nacional.