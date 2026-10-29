Gira por Europa: Presidente Kast sostendrá una reunión con el papa León XIV en el Vaticano

El presidente José Antonio Kast comenzará el próximo domingo 1 de noviembre una nueva gira por Europa, con una agenda que incluye una visita al papa León XIV en el Vaticano.
El lunes 2 de noviembre, Kast llegará a Madrid, España, para luego trasladarse al día siguiente a Roma, Italia, donde busca sostener una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni, según consignó La Tercera.
Durante su visita a Italia también sostendrá una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, encuentro que fue confirmado por la Santa Sede.
Así, Kast se reunirá con el papa León XIV el próximo miércoles 4 de noviembre en el Palacio Apostólico, a partir de las 9:00 hora local (8:00 GMT).
Quince minutos antes de ese encuentro con el sumo pontífice, el mandatario se reunirá además con las autoridades del Vaticano en el Patio de San Dámaso, lugar reservado para las visitas de Estado.
Tras ello, volverá a España para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Madrid el jueves 5 y viernes 6 de noviembre.
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