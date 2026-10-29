Paro de camioneros en San Antonio no tiene fecha de término y gremio nacional pide al Gobierno y a las empresas “negociar de verdad”

Los camioneros independientes del puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso, mantienen una paralización indefinida en protesta por las bajas tarifas de flete que pagan los generadores de carga y por el alza del precio del petróleo. Según los dirigentes, la movilización se mantendrá hasta que se abra un diálogo con todos los depósitos de carga del puerto.

Guillermo Escudero, director de la agrupación de camioneros independientes de San Antonio, explicó que las tarifas no se reajustan desde 2022, pese al aumento del petróleo y de los insumos. “Nosotros estamos bajo un 65 o 80% de lo que deberíamos estar ganando hoy día”.

El dirigente detalló que las tarifas se fijan entre los generadores de carga y empresas de logística que actúan como intermediarias. “El tema es que esto lo regulariza el generador de carga con un logístico que vende y negocia con nuestro dinero”.

Camioneros acusan tarifas estancadas desde 2022

Escudero aseguró que antes de la paralización recurrieron a la Delegación Presidencial Provincial, a los generadores y depósitos de carga y al Gobierno, donde se reunieron con el subsecretario de Economía. Según su relato, algunos depósitos se mostraron dispuestos a dialogar, pero no hubo respuesta desde el Ejecutivo.

“De hecho, hace poco nos llamaron y nos estaban pidiendo un plazo de unos 10 días más. Siendo que ya estamos casi en $2.000 por litro de petróleo. Y seguimos ganando cuando el petróleo estaba a $700”, señaló.

El dirigente añadió que los depósitos les han dicho que subieron las tarifas en $1.300 en los últimos cuatro años, un alza que, a su juicio, es insuficiente. “Nos cansamos de golpear puertas y empezamos nuestra paralización, que fue avisada con mucha anterioridad”, afirmó.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile se solidarizó con los transportistas de San Antonio. Su presidente, Juan Araya, sostuvo que las tarifas se mantienen estancadas en algunos casos desde hace varios años y no reflejan el aumento del costo de los fletes, que se agravó con el alza de los combustibles de marzo.

“A la Confederación le consta la actitud de diálogo que desde hace tiempo ha tenido la dirigencia gremial de San Antonio, tanto con la autoridad como con los ejecutivos de las compañías generadoras”, señaló Araya.

El dirigente hizo un llamado al Gobierno y a las empresas a negociar nuevas condiciones de trabajo con los camioneros, a quienes describió como los eslabones más importantes de la cadena logística.

Gobierno afirma que mantiene conversaciones con los camioneros

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Daniel Mas, afirmó este jueves que su cartera ha mantenido conversaciones durante todo el año con distintas agrupaciones de camioneros y que ha buscado facilitar el traspaso de las alzas del petróleo a los contratos: “Esto es un tema que va más allá del petróleo, tienen otros problemas ese grupo de camiones, pero sí estamos en conversaciones con ellos”.

El secretario de Estado recordó que hace algunos días se aprobó un Fogain para el transporte, un fondo de garantías estatales para créditos orientado a cerca de 40.000 pequeños empresarios dueños de camiones.